SALERNITANA-FROSINONE Venerdì 22/09 h.18.30
PICCININI
BOTTEGONI – POLITI
IV: DIONISI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI VUOLO
LECCE – GENOA Venerdì 22/09 h.20.45
RAPUANO
DEL GIOVANE – NIEDDA
IV: SACCHI
VAR: DI MARTINO
AVAR: LONGO S.
MILAN – H. VERONA Sabato 23/09 h.15.00
MARCHETTI
ROCCA – MORO
IV: MARESCA
VAR: MARINI
AVAR: MAGGIONI
SASSUOLO – JUVENTUS Sabato 23/09 h.18.00
COLOMBO
RASPOLLINI – AFFATATO
IV: SOZZA
VAR: FABBRI
AVAR: DI MARTINO
LAZIO – MONZA Sabato 23/09 h.20.45
ABISSO
BERTI – FONTANI
IV: LA PENNA
VAR: PAIRETTO
AVAR: MANGANIELLO
EMPOLI – INTER h. 12.30
MARCENARO
COLAROSSI – CIPRESSA
IV: FOURNEAU
VAR: VALERI
AVAR: GARIGLIO
ATALANTA – CAGLIARI h. 15.00
FELICIANI
BACCINI – LIBERTI
IV: ORSATO
VAR: ABBATTISTA
AVAR: MUTO
UDINESE – FIORENTINA h. 15.00
CHIFFI
MARGANI – CECCON
IV: PRONTERA
VAR: SERRA
AVAR: FABBRI
BOLOGNA – NAPOLI h. 18.00
AYROLDI
BINDONI – TEGONI
IV: DOVERI
VAR: IRRATI
AVAR: PAGNOTTA
TORINO – ROMA h. 20.45
GUIDA
PRETI – MOKHTAR
IV: GIUA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PAGANESSI