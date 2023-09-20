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L'Aia ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 5ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 24 settembre.

SALERNITANA-FROSINONE     Venerdì 22/09 h.18.30
PICCININI 
BOTTEGONI – POLITI
IV:      DIONISI
VAR:     MAZZOLENI
AVAR:       DI VUOLO

LECCE – GENOA     Venerdì 22/09 h.20.45
RAPUANO
DEL GIOVANE – NIEDDA
IV:      SACCHI
VAR:     DI MARTINO
AVAR:       LONGO S.

MILAN – H. VERONA     Sabato 23/09 h.15.00
MARCHETTI
ROCCA – MORO
IV:       MARESCA
VAR:      MARINI
AVAR:        MAGGIONI

SASSUOLO – JUVENTUS     Sabato 23/09 h.18.00
COLOMBO
RASPOLLINI – AFFATATO
IV:     SOZZA
VAR:     FABBRI
AVAR:     DI MARTINO

LAZIO – MONZA     Sabato 23/09 h.20.45
ABISSO
BERTI – FONTANI
IV:      LA PENNA
VAR:     PAIRETTO
AVAR:     MANGANIELLO

EMPOLI – INTER     h. 12.30
MARCENARO
COLAROSSI – CIPRESSA
IV:     FOURNEAU
VAR:     VALERI
AVAR:      GARIGLIO

ATALANTA – CAGLIARI     h. 15.00
FELICIANI
BACCINI – LIBERTI
IV:       ORSATO
VAR:     ABBATTISTA
AVAR:     MUTO

UDINESE – FIORENTINA     h. 15.00
CHIFFI
MARGANI – CECCON
IV:     PRONTERA
VAR:      SERRA
AVAR:       FABBRI

BOLOGNA – NAPOLI     h. 18.00
AYROLDI
BINDONI – TEGONI
IV:       DOVERI
VAR:      IRRATI
AVAR:      PAGNOTTA

TORINO – ROMA       h. 20.45
GUIDA
PRETI – MOKHTAR
IV:     GIUA
VAR:     DI PAOLO
AVAR:       PAGANESSI