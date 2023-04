Massimiliano, in conferenza stampa, parla così alla vigilia di Sassuolo-Juve."Al momento posso solo dire che Kean non credo sia disponibile, ha avuto un fastidio al flessore ieri. Per gli altri dovrò valutare quando li vedo, la partita di giovedì ha portato via molte energie. Abbiamo la rosa in una buona condizione fisica. Oggi valuterò chi far scendere in campo"."Sono due situazioni diverse. Paredes sta bene fisicamente ed è pronto per giocare. Pogba non è ancora pronto per giocare"."Oggi parlerò con Tek. Se è sereno e tranquillo, viene con noi e sta in panchina. Così ha una giornata di recupero e riposo. Perin è in ottima condizione, è diventato un portiere importante rispetto a quando è arrivato alla Juventus ha fatto progressi e miglioramenti importanti. E' un portiere tra i più bravi che ci sono. Per affidabilità e presenza nella partita. Sono contento del lavoro fatto su di lui da parte di Filippi"."Bremer ha fatto tante partite, aveva un po' di mal di gola e vediamo come sta. Al limite ci sono Rugani e Bonucci, Leo si è allenato con la squadra e sta meglio, valuterò oggi pomeriggio"."Frattesi è dl Sassuolo. Mi ricordo quando andai a vederlo al Monza, partita di B, e dissi a Galliani: 'ma quello chi è? Questo ragazzotto che corre per il campo!' Si vedeva che aveva buone qualità. Il Sassuolo è tecnicamente molto forte, è in ottima condizione. A Verona hanno perso. Il calcio l'ha inventato il diavolo, avevano vinto la partita, era chiusa e l'hanno persa, inspiegabile. Non cambia il fatto che siano in una buona condizione e che abbiano giocato una buona partita tecnica e fisica. Bisogna comunque tornare alla vittoria, a Roma abbiamo perso. Abbiamo due trasferte fuori, Sassuolo fuori, Napoli in casa e Bologna fuori. Poi le coppe. 15 giorni molto importanti. A chiusura, con il Bologna che sta facendo bene. Bisogna tornare alla vittoria, affrontiamo una squadra tosta. Abbiamo l'Atalanta a 4 punti, sulla classifica scritta al netto dei 15 punti. Dall'altra parte, ieri la Lazio vincendo ci ha superato nella classifica attuale di campo. Dobbiamo tornare alla vittoria per il secondo posto. Abbiamo anche un altro obiettivo: migliorare la classifica dell'anno scorso in termini di posizioni. Momentaneamente è migliorata, ci sono 27 punti a disposizione e il cammino è ancora lungo. Gli obiettivi sono chiari"."Tra Sassuolo, verdetto e Napoli? Intanto facciamo una bella partita, facciamo punti a Sassuolo che sarebbe un passettino in avanti. A Lisbona un altro obiettivo da raggiungere. Non possiamo andare tanto in là. Abbiamo tante partite, l'ho detto: dobbiamo riempire maggio con ancora più partite. Vorrebbe dire giocare la semifinale di Europa League e arrivare a giocare anche la finale di Coppa Italia. Un passo alla volta, è la cosa più importante"."Le parole di Sousa? Rispetto e ascolto le opinioni di tutti. Faccio già fatica a vedere la mia squadra, non posso dare consigli... Sarebbe mancanza di rispetto, come se dessi consigli ad altri allenatori, cosa deve fare o non deve fare... Già fatto fatica con la mia squadra, non penso a come possano giocare le altre. Ci sono tecnici bravi in grado di gestire la propria squadra e altre squadre"."Difficilmente sarà a disposizione, la gamba non se la sentiva libera. Abbiamo ragazzi dell'Under 23 che faranno parte della trasferta e sono pronti per giocare"."Domani vediamo se ci sarà"."Devo essere d'accordo con quello che dicono gli altri? Fortunatamente parlo poco, credo sia uno dei pochi pregi che ho. E' il tecnico della Nazionale, è normale. Ma credo che Mancini stia facendo un ottimo lavoro"."Vlahovic ha fatto mezz'ora, è in una buona condizione, a Roma ha fatto 60 minuti. Domani credo che sarà della partita. Di Maria? Vedo oggi. Ha fatto due partite da 90 minuti, sia a Roma che giovedì, l'altro giorno è uscito a 3 minuti. Chiesa vediamo come sta, ha fatto 90 minuti molto buoni, sono molto contento di quanto fatto. Ma non deve accontentarsi, ha margini di miglioramento soprattutto per restare nella partita, poi è un giocatore che ha qualità difficili da trovare negli altri. Milik sta meglio, è rientrato dopo 60 giorni, ha giocato spezzoni e qualche partita, ma è affidabile, sono sereno. L'importante, come ho detto ieri ai ragazzi, è capire il momento. Stringiamo la cinghia per ottenere risultati. Siamo in un momento bello e importante della stagione"."Cosa manca per vederlo titolare? Ieri ha fatto 20 minuti d'allenamento, un buon allenamento, nella parte intensa. Oggi vedremo come sta. Può solamente migliorare e ce lo auguriamo tutti. Può diventare un giocatore, se non per tutta la partita, magari per 20 minuti, mezz'ora, da qui alla fine del campionato"."Per il 19 pensavo a Bonucci, che ha quel numero! Come lo viviamo? Serenamente. Ci siamo fatti una bella corazza. Perché siamo concentrati sulle partite singole e sugli obiettivi. In questo momento è il Sassuolo. Poi siamo a 4 punti dall'Atalanta, al netto dei 15 punti, abbiamo una squadra da prendere. Il Bologna dietro e cercare di prendere l'Atalanta, poi ci sarà lo scontro diretto. Ma 27 punti sono tanti, facciamo un passo alla volta. Siamo fiduciosi, lavoriamo tutti i giorni per migliorare quello che c'è da migliorare".