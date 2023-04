Massimilianoè a tutti gli effetti un ex della gara di questa sera tra. Il tecnico livornese, infatti, ha allenato i neroverdi in Serie C nella stagione 2007/08; contro di loro, invece, ha ottenuto 10 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte in 14 incontri di Serie A, sulle panchine del Milan e della Vecchia Signora.