La Gazzetta dello Sport analizza così la prestazione e il risultato della Juve contro il Sassuolo: "Quella testata del 3-3 di Alex Sandro è polvere sotto al tappeto: avvicina lo scudetto, non allontana certo i problemi. La Signora ne ha tanti, crescenti e preoccupanti. Ha subito 9 gol in 172’ (recuperi esclusi), tanti quanti nelle precedenti 13 di A. E in due partite e mezza ha visto la palla poco e niente: sarà pure difficile batterla, ma soffre e annaspa. Il calendario spietato ha messo davanti alla Juve nello stesso momento le tre più in palla, Milan-Atalanta-Sassuolo, ma dopo questo ciclo la squadra di Sarri ne esce ammaccata più di ogni attesa: due punticini e la sensazione che lo scudetto, che pareva quasi una formalità, si possa complicare. Se Sarri vorrà condurla in porto, dovrà riparare la nave in fretta. E intanto fa i conti sul calendario: mancano 9 punti alla meta".