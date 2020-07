Era il mese di settembre del 2017 e la Juventus voleva fin da subito porre le basi per il settimo scudetto consecutivo. Nella quarta giornata di campionato i bianconeri (in giallo per l'occasione) vanno a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo, e quel giorno il mattatore fu Paulo Dybala, che con una tripletta determinò il 3-1 in favore della Juve. Di Politano la rete neroverde per il momentaneo 1-2.



Non fu una tripletta qualsiasi. Dybala si inventò delle autentiche perle: da fermo, da piazzato, con dribbling, fece pennellare calcio al suo sinistro senza lasciar scampo alla difesa avversaria. Ma non accontentatevi di queste parole: potete rivivere quelle reti direttamente dal profilo Twitter della Juventus!