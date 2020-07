di Lorenzo Bettoni

Juve ancora rimontata. Stavolta ci pensa il Sassuolo a riprendere i due gol di vantaggio dei bianconeri portandosi addirittura in vantaggio per 3-2. Alla fine la capocciata di Alex Sandro, uno dei peggiori della partita fino a quel momento, rimette i bianconeri in carreggiata e lascia la Lazio (che ha pareggiato ad Udine) a -8. La partita si era messa bene con le reti di Danilo e Gonzalo Higuain. Poi è cresciuto il Sassuolo, due grandi parate di Szczesny che al 29' si arrende a Duricic. Nella ripresa Berardi su punizione e Caputo ribaltano la partita pareggiata appunto da Alex Sandro che qualche minuto dopo salva sulla linea un'altra conclusione. A un minuto dalla fine ci pensa Szczesny a salvare ancora una volta per i bianconeri. La notizia migliore per la Juve è arrivata da Udine.



