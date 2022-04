Una vittoria pesantissima, per la corsa al quarto posto, che mette una seria ipoteca alla qualificazione alla prossima Champions League. Una Juventus non brillante, ma concreta, ha la meglio del Sassuolo in rimonta, con il risultato finale di 2 a 1, grazie alle reti di Dybala e Kean che rispondono al momentaneo vantaggio siglato da Raspadori.



Rivivi gol e highlights della partita nel video di seguito: