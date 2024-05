Il ritorno di #MarottaLeague

L'Inter subisce un'altra sconfitta contro il, l'unica squadra di Serie A che è riuscita a battere i neo-campioni d'Italia. All'andata a San Siro, Bajrami e Berardi avevano ribaltato il risultato dopo il vantaggio segnato da Dumfries; sabato sera, invece, è Laurienté a decidere il ritorno al Mapei Stadium.Con questa sconfitta, si interrompe a, sfumando così la possibilità di battere il record della Juventus di, fermo a quota 44. L'ultima volta che l'Inter non ha trovato la rete è stata il 15 aprile 2023, quando Caldirola del Monza gelò San Siro.È ironico notare che proprio i brianzoli allenati dasiano stati in grado di sconfiggere sia l'Inter che il Napoli alla 35ª giornata, dopo la conquista dello Scudetto in trasferta a Udine e la festa casalinga con la Fiorentina.Sui social, è tornato in tendenza l'hashtag, con molte persone che criticano il risultato di ieri. Questo è solo l'ultimo capitolo di una serie di controversie che hanno coinvolto l'Inter in questa stagione, dalle presunte agevolazioni arbitrali fino alle accuse di favoritismi nei confronti delle grandi squadre italiane.