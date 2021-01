Pensieri ed energia totalmente rivolti alla super sfida di questa sera contro il Milan, ma la Juventus pone un occhio anche alle partite delle 15 di oggi. Oltre alle dirette rivali per la lotta scudetto, l’attenzione va anche in casa Sassuolo, che la squadra di Pirlo affronterà domenica sera. In occasione della sfida contro il Genoa, Domenico Berardi è stato costretto a lasciare il campo al 35’ per un problema al flessore della coscia destra.