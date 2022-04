Davide Frattesi ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue parole:



PARTITA - "Mi sono mangiato troppi gol. Sono deluso sia per quello che per il risultato che è anche ingiusto. Contro queste squadre se non la chiudi rischi di perdere e così è successo".



SASSUOLO - "Sicuramente è l'ambiente perfetto per crescere, sono grato al Sassuolo perchè mi ha dato la possibilità di dimostrare ciò che valgo in un campionato così importante. L'ambiente ci aiuta a fare bene".