Il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi è stato accostato alla Juventus per il mercato estivo. Oggi è stato intervistato da Il Corriere dello Sport e queste sono state le sue rivelazioni sul futuro: "Futuro? Sinceramente non ci penso, tutto passa per il Sassuolo. Se un giorno dovessi andare via sarebbe un altro discorso, ma ora sto bene qui e voglio dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati".