Il difensore delGianmarcoè intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita contro laall'Allianz Stadium. "La Juve è una grandissima squadra, noi veniamo da due risultati utili, dobbiamo continuare su questo andazzo e cercare di portare a casa punti", le sue dichiarazioni. "Per farlo dovremo fare una delle nostre migliori partite, perchè loro sono campioni e al minimo errore ti puniscono. Quindi bisognerà stare attenti ad ogni dettaglio. La nostra idea di gioco è e sarà sempre la stessa, poi in base alle situazioni ci sarà anche da abbassarsi. Comunque noi cercheremo di non snaturarci e fare la nostra partita".