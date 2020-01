Pochi minuti al fischio d'inizio di Juventus-Sassuolo femminile. Partita speciale per Claudia, attaccante neroverde e tifosa interista con Diego Milito come fonte d'ispirazione: "Indipendentemente dalla fede calcistica, le partite contro la Juventus hanno sempre un sapore speciale, non hanno bisogno di motivazioni extra" ha detto Ferrato a Calciomercato.com