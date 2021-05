Dal sito ufficiale del Sassuolo: "Dopo la vittoria col Genoa, il Sassuolo Calcio è tornato subito al lavoro questa mattina al Mapei Football Center per preparare il turno infrasettimanale di mercoledì sera contro la Juventus. Seduta defaticante per i calciatori impiegati a Marassi, il resto del gruppo riscaldamento, lavoro in palestra, trasformazione sul campo e partitelle ad alta intensità su campo ridotto. Domani allenamento pomeridiano a PORTE CHIUSE per i neroverdi, alle ore 15 su SassuoloChannel saranno disponibili le parole di mister De Zerbi in vista di Sassuolo-Juventus."