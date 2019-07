Il Sassuolo medita il doppio colpo in entrata dalla Juventus, dopo aver di fatto chiuso per la cessione di Merih Demiral ai bianconeri in questo mercato estivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club neroverde si sarebbe offerto di far crescere con continuità tanto Luca Pellegrini, terzino sinistro classe '99 arrivato la scorsa settimana dalla Roma, quanto Hamed Junior Traoré, tra i prossimi acquisti della Juventus in arrivo dall'Empoli. E i bianconeri ci pensano, per far fare loro esperienza dove possono giocare con continuità.