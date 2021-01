Berardi non ci sarà domenica sera in Juventus-Sassuolo. Ci sarà però Filip Djuricic, che ha risolto i suoi problemi con mister De Zerbi e si è ripreso il suo posto là davanti. Queste le dichiarazioni del serbo classe '92 a Sky Sport: "Per noi è davvero un piacere giocare contro la Juve, loro vorranno fare la partita a viso aperto quindi ci sarà da divertirsi. Ma abbiamo un'ottima classifica e a Torino avremo le nostre chance. Tutto ciò che dovremo fare è entrare in campo concentrati e restare umili, perché sappiamo di affrontare grandi giocatori."