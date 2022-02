Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di Mediaset. Le sue parole:



LA PARTITA - "Un peccato, sono contento della prestazione perché venivamo da prestazioni al di sotto. Oggi credo sia stata una partita a metà, nel primo tempo abbiamo meritato noi e nel secondo tempo siamo stati schiacciati dalla Juve. Giocarsela ai supplementari credo sarebbe stato il premio per entrambe"



I SUPPLEMENTARI - "Eravamo venuti qua per giocarcela, dovevamo gestire le forze e Traorè e Berardi sono stati sostituiti per questo. Saremo andati ai supplementari molto volentieri ma comunque merito alla Juve che su una situazione sporca è andata in rete"



CAMPIONATO - "Spero che sia un segnale di crescita, dopo il sereno siamo tornati nella tempesta. Oggi abbiamo perso anche se sulla carta partivamo sconfitti non si può essere contenti quando si perde. Sono contento della prestazione e abbiamo fatto un primo tempo di grande livello. Ci deve servire a capire che dobbiamo essere aggressivi e giocare da squadra, dobbiamo dare continuità. Domenica abbiamo la Roma che come noi non viene da un bel periodo e che è stata eliminata in Coppa Italia. Noi avremo parecchie assenze ma ce la giocheremo al meglio".