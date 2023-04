Il tecnico del Sassuolo Alessioa Dazn dopo la gara."Abbiamo avuto tante defezioni nel girone di andata, abbiamo cambiato soprattutto davanti e non è stato semplice. Ci siamo compattati, ora dobbiamo aiutarci e spingerci. Oggi tutto torna mi viene da dire, ho sentito troppe critiche, un portiere come Consigli. Poi possiamo discutere le prestazioni ma l'uomo e il giocatore non si discute. Uno a zero oggi con Defrel ragazzo straordinario"."Non seguo i risultati, non l'ho mai fatto. Ho fatto un'ottima prestazione, a Verona abbiamo sbagliato atteggiamento. Prendi gol su calcio d'angolo. Ieri il Verona ha creato quasi più che contro di noi. Oggi siamo stati straordinari"."Oggi quello che balza all'occhio è che siamo stati efficaci in fase difensiva, siamo stati coraggiosi e volevamo fare questa partita. Lopez ha avuto bisogno di tempo, ha geometrie incredibili, gioca perchè gli ritorni la palla. Ha tante qualità e letture, non è giovane ma deve crescere. L'esperienza va messa anche in campo. Ha alzato il livello e si vede"."La cosa più importante è crederci e trasmetterlo, loro lo stanno dimostrando. Io non mi riferivo al girone di ritorno ma mi riferivo alle due partite, la precedente e questa. Dobbiamo difendere giocatori da errori che ci stanno. Oggi non verrei mai smentito, ho vinto, tutto torna perchè se perseveri, ci credi e lo metti in campo sei più squadra, hai qualità e tutto torna""Ho pensato che se lo meritava. A tutte le critiche, agli pseudo amanti del calcio che parlano tanto per parlare, una bella rivincita. Speravo che ci portasse alla vittoria perchè ha già risalto, non per me ma per chi ci guarda. Un pezzettino di vittoria oggi è di Consigli".