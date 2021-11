Le parole di Dionisi prima di Udinese-Sassuolo:"Non dobbiamo essere frenetici, dobbiamo avere pazienza. Sappiamo di aver giocato undici partite, forse abbiamo ottenuto qualcosa in meno rispetto alle prestazioni, però siamo in linea e non dobbiamo fare drammi. Sappiamo da dove siamo partiti e dobbiamo perseguire l'obiettivo finale. La vittoria contro la Juve fa già parte del passato remoto, pensiamo al presente. Giocare in casa o fuori onestamente cambia poco, le squadre se la giocano ormai a viso aperto. Noi abbiamo un'idea di gioco e cerchiamo di portarla sia in casa che fuori. Se riusciremo a far punti anche in trasferta meglio ancora"