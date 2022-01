Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la brutta sconfitta contro il Verona, l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato anche di Gianluca Scamacca, obiettivo di mercato della Juve andato a segno al 54' del match odierno perso dai neroverdi per 2 a 4. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho creduto in lui dal primo giorno, penso sia stato molto al di sotto delle sue qualità nel primo tempo, ma non era facile giocare. Deve passare da qualche alto e basso, può crescere in termini di continuità di prestazioni, anche in una singola partita".