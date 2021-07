Il nuovo allenatore del, Alessio, è intervenuto ai microfoni di sassuolonews, al termine della partita amichevole contro il. Tra i temi toccati, anche quello del mercato: "Non ci penso a quello. Penso a quelli che siamo, quanto margine abbiamo, a conoscerci e migliorarci. Sappiamo di avere giocatori bravi, una buona squadra. Spero che si rimanga tali, ho pochi dubbi che ci faremo trovare pronti per il campionato. Il mercato non tocca a me, io penso ad allenare i giocatori".