L'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro l'Inter in programma domani.



MERCATO - "Non giochiamo per la visibilità ma giochiamo per confermarci e per il risultato. Rientrano Gianluca e Giacomo e faranno parte della partita".



RIVALSA - "Sì, assolutamente c'è voglia di rivalsa. Veniamo da una partita fatta bene e pareggiata al 94'. Le situazioni di campo dobbiamo accettarle e noi dovremo rispondere anche alle situazioni dove ci vedono più in discussione. Se l'Inter fa l'Inter dal 1' all'ultimo minuto è difficile per qualsiasi squadra, è stato difficile anche per il Liverpool. Se loro però non saranno così dal 1' all'ultimo e noi saremo squadre".