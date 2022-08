Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato all'Allianz Stadium, il tecnico delAlessioha detto la sua anche sui punti di forza della. Ecco le sue parole: "Chi toglierei? Per talento, per capacità, direimaè un giocatore forte,forse è stato il difensore più continuo della scorsa stagione. Gli acquisti della Juve sono giocatori importanti. Non lo dico con presunzione perché so che lunedì la gara ci potrà vedere sfavoriti, forse sconfitti, io penso di più alla nostra squadra. Cercheremo di difenderci sapendo le caratteristiche di gioco della Juve. Di Maria, Bremer, Kostic ci saranno, è inutile parlare di chi toglierei".