di CC, inviato allo Stadium

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa.



RAMMARICO - "Lascia un po' di rammarico, la cosa più giusta sarebbe stata andare ai supplementari. Abbiamo giocato un tempo per uno, un po' come in campionato, siamo stati più fortunati e bravi noi nei minuti di recupero. E stasera si è rigirata la cosa. Nel secondo ha fatto meglio la Juve. Su una nostra indecisione l'hanno sfruttata loro".



ENERGIE POSITIVE - "Più che per finale di stagione, parlare di fine stagione è troppo presto. Abbiamo appena iniziato il girone di ritorno. Ci tenevamo a far bene, a passare il turno, a trovare la spinta per la prossima partita. Non avevamo tante alternative, come dovevamo trovare le partite. Siamo usciti poco nel secondo, ma ci sono stati meriti della Juve, dobbiamo recuperare, essere aggressivi di squadra, giocare pochi tocchi, giochiamo più da individualisti e dobbiamo limitare questo. Continuare il percorso che non è semplice, ci sono stati cambiamenti. Dare continuità di prestazione ottenendo risultati positivi".



NELL'INTERVALLO - "Credo che anche la Juve sia cambiata, non era scontato fare quel primo tempo. Sicuramente la volontà della Juve nel secondo, alzando il baricentro, giocando uomo su uomo, un po' la stanchezza, magari anche i cambi... abbiamo perso linee di passaggio, un po' dovuto alla spinta della Juve, tutto ciò ha permesso di prendere a loro campo. Falsa riga della gara di campionato, sulla ripartenza lì avevamo vinto la partita. Stavolta è stato il contrario, sul lancio abbiamo preso noi gol".



UN'ALTRA JUVE - "La differenza era già nel pubblico, e non è poco. Siamo una realtà piccolina, numericamente era un po' meno folto. Sicuramente il pubblico l'ho sentito con una maggiore spinta. Ovvio che ora la Juve ha un po' più di intensità, volontà, più in fiducia di quando l'abbiamo trovato in campionato. Ma chiedetelo al mister. Preferisco parlare del Sassuolo, non sapevamo chi avrebbe giocato. Vlahovic l'avevamo già affrontato con la Fiorentina. Nel primo tempo si è più preoccupata la Juventus del Sassuolo. Non devo parlare io della forza dei bianconeri".



TRAORE' - "Ha fatto bene, Junior. Sono contento. Quello che mi aspetto è quello che ha fatto. Si è arrabbiato perché è uscito, deve mettere più maturità in quello che fa. Se cresce diventa un giocatore bravo, se non cresce non avrà sfruttato le sue qualità. L'ho tolto perché tra 3 giorni rigiochiamo e lui rigiocherà. In novanta minuti sarebbe stata difficile. Berardi che è uscito con lui, non ha avuto lo stesso atteggiamento. Non era facile tornare dalla Coppa d'Africa nel campionato, lui è stato uno dei meno negativi a Genova. Oggi ha fatto bene e il cambio è stato solo per gestione delle forze. Sono entrati giocatori su cui conto tanto".



FUTURO SASSUOLO - "Raggiungere la salvezza il primo possibile, siamo a buon punto ma ogni punto va sudato. Dobbiamo capirlo alla svelta, la Roma verrà a giocare con noi per vincere. Pensiamo alla Roma, muoviamo la classifica. Se faremo il massimo in ogni partita, saremo una squadra migliore. Con giovani maturi ed esperti. Abbiamo esordienti, giovani alla prima da titolare. Abbiamo giovani che hanno giocato di più nelle prime 24 che nella scorsa stagione, il campionato non ci aspetta. Dobbiamo essere bravi a prenderci qualcosina in più, cresceremo con la continuità".