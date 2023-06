L'allenatore del Sassuolo, Alessioha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Abbiamo analizzato le caratteristiche dei giocatori che ci servono, individuando l'ossatura di partenza della rosa. Io sono un allenatore che capisce le necessità, ma ovviamente perdere uno dei nostri giocatori importanti sarebbe pesante e perderne due sarebbe quasi impossibile da assorbire. Frattesi e Berardi? Se qualcuno parte, spero che arrivino giocatori pronti e magari uno in ogni reparto."."Io sono ambizioso e anche il club lo è. Mi dispiace se vedo qualcuno che non spinge quanto potrebbe o che magari rallenta, magari senza accorgersene. Laurienté, ad esempio, si è inserito benissimo in Serie A, anche meglio di quanto pensasse. Però quando gli avversari hanno cominciato a conoscerlo, lui ha abbassato un po’ l’intensità mentale. Non è andato più alla ricerca del miglioramento nella partita".