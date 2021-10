A tre giorni dal match di campionato contro la, l'allenatore delAlessioè ancora incredulo per la vittoria ottenuta dai suoi sul campo dell'Allianz Stadium. "Ad oggi è il risultato più importante, perché ho messo i piedi per la prima volta a Torino contro la Juve" ha dichiarato il tecnico neroverde, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli. "Spero sia solo un ulteriore punto di partenza, per me e per il Sassuolo. Non possiamo fermarci a un risultato che si ricorderanno a distanza di anni quando si parlerà delle statistiche".