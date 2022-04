Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato contro il Napoli, tornando anche sul match di lunedì scorso contro la Juve. Ecco le sue parole: "Il risultato non ci ha reso merito con la Juve. Ora affrontiamo il Napoli, avversario forte, che è ferito dopo una sconfitta. Abbiamo più che un rammarico con la Juve ma dobbiamo guardare avanti sempre, dobbiamo confermarci nella prestazione perché se saremo bravi a farlo potremo tornare a casa con un risultato positivo. Il Napoli è forte come la Juve".