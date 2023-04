Gregoriedeldopo la gara contro la Juventus ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue parole:"Siamo in un buon momento, l'ultima partita abbiamo sbagliato sul finale, abbiamo continuato a lavorare e oggi abbiamo fatto una buona partita contro una grande squadra"."Cinquantesimo gol in Serie A, perfetto contro una grande squadra come la Juve"."Potevamo fare meglio ad inizio stagione, siamo una grande squadra lo stiamo facendo vedere. Dobbiamo continuare così e cercare di salire in classifica. Nel girone di ritorno abbiamo parlato tanto, siamo carichi tra di noi, abbiamo risolto i problemi e siamo un'altra squadra".