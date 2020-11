Andrea Pirlo è pazzo di Manuel Locatelli. L'allenatore della Juve vorrebbe allenarlo in bianconero e la dirigenza proverà un nuovo assalto a gennaio dopo il tentativo dell'estate scorsa. Nella prima parte di stagione è uno dei protagonisti assoluti del campionato, anche se ancora gli viene criticato di tirare poco in porta: "Ci sono partite in cui stiamo più nella metà campo avversaria e può tentare più volte la conclusione - ha spiegato l'allenatore neroverde Roberto De Zerbi a Sky Sport - Confermo che ce l'ha eh, ed ha anche un gran tiro oltre agli ottimi tempi d'inserimento. Locatelli è un centrocampista completo".