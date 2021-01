Manuel Locatelli è monitorato da vicino dalla Juventus, che nella scorsa sessione di mercato si era informata col Sassuolo e potrebbe farlo anche in questo mese. A parlare della crescita del centrocampista classe '98 è il suo allenatore Roberto De Zerbi: "Locatelli è un ragazzo intelligentissimo - ha detto a Dazn - Io e la società non abbiamo grandi meriti, lui era già grande prima di venire da noi. Il merito, forse, è dei compagni di spogliatoio che l'hanno 'registrato'. Lui l'ha capito, e quando ha voluto svoltare è diventato quel giocatore davanti al quale a volte anche noi rimaniamo a bocca aperta. Noi, così forte, non ce lo aspettavamo. Come sta facendo il protagonista a Sassuolo, Locatelli lo dovrà fare anche dove andrà. Non deve andare a fare numero".