L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato del futuro di Manuel Locatelli, da tempo nel mirino della Juve che in estate si era informata per provare a portarlo a Torino: "La mia squadra è forte così e non si tocca - ha detto l'allenatore ai microfoni di Sportitalia - Quando mi chiedono della crescita di Locatelli rispondo che il merito non è solo mio e del mio staff, ma anche della società e del gruppo storico del Sassuolo. Non era scontato che Manuel si calasse così bene in questa realtà".