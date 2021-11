Le parole di Andrea Consigli, intervenuto su Inside Serie A: "Frattesi come Locatelli? Dobbiamo essere bravi a non scontrarci con la nuova generazione e cercare di capirla e di entrare in sintonia. Manuel magari aveva vissuto una delusione dal Milan e doveva ricostruirsi invece Frattesi ha fatto un percorso diverso, dal basso, si è affermato dopo tanti anni di Serie B e nonostante sia giovane è stato bravo il mister a farlo entrare in pianta stabile nell'undici titolare e bravo lui a farsi trovare pronto".