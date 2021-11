Dopo aver avuto clamorosamente la meglio sulla Juventus all'Allianz Stadium nel turno infrasettimanale di Serie A di fine ottobre, il Sassuolo ha avuto un crollo nelle successive due giornate:La squadra di mister Dionisi ora si trova al 13° posto in classifica, frutto di 4 vittorie (tra cui il 2-1 sulla Juve), 2 pareggi e 6 sconfitte, per un totale di 14 punti, 4 in meno dei biancconeri.