Giovanni Carnevali, dg del Sassuolo, ha commentato a La Gazzetta di Modena il possibile taglio degli stipendi dei calciatori in Serie A: "La Juve ha parametri molto diversi dai nostri. Noi ci atterremo alle decisioni che verranno prese da Lega e AIC per un piano collettivo. Penso che sia interesse da parte di tutti mantenere la sostenibilità del sistema. Credo non ci saranno problemi, i giocatori spesso sono accompagnati da un'etichetta che non è quella giusta. Se ci sediamo possiamo ragionare, i calciatori si rendono conto delle difficoltà di questo momento".