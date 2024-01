Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo, ha evitato di rispondere alle domande riguardo al mercato. Dopo aver lasciato la sede della Lega Serie A a Milano, Carnevali ha dichiarato: "dallao Sensi dall'Inter e Cragno al Monza? No, per ora non c'è niente. Né in entrata, né in uscita." L'ufficiale neroverde sembra quindi mantenere un profilo basso riguardo a possibili acquisizioni o cessioni. La sua risposta breve e concisa non fornisce dettagli sulle trattative di mercato del Sassuolo, lasciando aperti interrogativi sulla direzione che il club potrebbe prendere nelle prossime sessioni di trasferimento. Resta da vedere se ulteriori sviluppi saranno annunciati in futuro.