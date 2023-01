Giovannia TMW Radio, ha parlato così del mercato del Sassuolo: “Protagonisti in positivo soprattutto. Siamo riusciti a fare una cessione importante in Premier, come avevamo fatto già per Scamacca al West Ham, dimostrando che la società ormai è conosciuta anche all’estero. Il discorso con il Bournemouth per Traorè era già in essere in ogni caso e alla fine siamo riusciti a portarlo a termine. Abbiamo avuto un’offerta poche ora fa da un club inglese per Frattesi. La nostra politica comunque sarà sempre far crescere i nostri ragazzi. Chiaramente quando si presenta una possibilità la prendiamo in considerazione per il loro bene. Per Frattesi sarebbe bello se potesse andare a rinforzare una squadra italiana, come successo con Locatelli”.