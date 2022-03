Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del prossimo mercato, durante il quale si presume che tanti club busseranno alla porta dei neroverdi per i tanti giocatori che si sono messi in mostra quest'anno. Da Scamacca a Berardi, fino a Frattesi e Raspadori: su quest'ultimo ci sarebbe la Juventus, che dovrà intervenire dopo l'addio di Dybala. "Per il prossimo mercato vogliamo mantenere la nostra ossatura - ha detto - anche perché non abbiamo necessità di vendere. Se ci sono offerte, dovranno essere congrue e le valuteremo. Certamente non ci priveremo di quattro-cinque giocatori. Siamo preparati a tutto, le richieste ci sono, ma possiamo tenere tutti e perché no tentare anche un colpo in entrata alzando l'asticella".