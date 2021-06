L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di TRC svelando che presto avrà un incontro con la Juventus per parlare di Locatelli: "Per il momento sono arrivate solo richieste dall'estero, nei prossimi giorni ci incontreremo con la Juve per parlare di lui ma anche di giovani bianconeri e di altri nostri giocatori. In questi anni Manuel è cresciuto molto soprattutto caratterialmente, adesso bisogna lasciarlo tranquillo e poi il futuro dipenderà dalle sue idee. Raspadori? Per noi è incedibile". BERARDI - Carnevali ha parlato poi di un vecchio obiettivo della Juventus e protagonista in Nazionale, Domenico Berardi: "Squinzi voleva farlo diventare una bandiera del Sassuolo e in passato ha fatto bene a non piegarsi ad alcune richieste, oggi è un giocatore importante dell'Italia. Lui ha le idee chiare e vuole divertirsi, la sua volontà sarà importante per il suo futuro. Io non posso permettere che resterà, ma non è una questione di soldi".