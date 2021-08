L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a Sky Sport dell'eventuale cessione dialla Juventus: "Parlando ai microfoni di Sky, l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha parlato così della propria avventura alla guida del Sassuolo: "Tutti i club hanno avuto delle perdite economiche, forse noi siamo stati meno impreparati di altri. Qualche cessione dobbiamo farla per chiudere il bilancio in attivo, ma non vogliamo privarci di giocatori importanti".