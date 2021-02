Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport del caso Scamacca: "La verità l'abbiamo sempre detta, abbiamo mantenuto fede alle parole dette alle altre società. Per noi è un ragazzo di grande prospettiva, è giovane ed è italiano. E' tutto quello che può servire al Sassuolo come filosofia. Percorso di crescita con il Genoa e i risultati ci stanno dando soddisfazione. Con un nuovo allenatore cambiano le idee, ma dobbiamo anche salvaguardare il percorso di crescita. Avevamo piacere che tornasse da noi, poteva essere utile e continuare il percorso. Sono arrivate richieste dalla società, la Juventus voleva prenderlo in prestito come altre. Noi volevamo la cessione a titolo definitivo. La società è amica, il Parma, si è intavolato un discorso ma era scelta secondaria. Se il giocatore non rimane a Genova, l'avremmo preso noi".