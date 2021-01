Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Sportitalia di Gianluca Scamacca.



RICHIESTE - "E' richiesto da più società, non c'è solo la Juventus. Incontreremo la Juventus ma adesso non è così facile acquistare giocatori, l'aspetto economico è determinante, la crisi colpisce il calcio".



POCHI INVESTIMENTI - "Non si può pensare a fare troppo investimenti, vale per la Juve come per altre. Scamacca ha possibilità di andare anche in altre società anche straniere. Deve migliorarsi poi faremo le valutazioni, poi altrimenti faremo valutazioni a fine stagione ma potrebbe anche rientrare a giugno da noi".