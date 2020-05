Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, ha dichiarato a Sky Sport: "Ci vuole buon senso e professionalità da parte di chi deve decidere sulla ripresa del campionato di Serie A, si tratta di tenere in piedi l'azienda calcio altrimenti si rischia grosso. A livello di governo, chiunque deve decidere spero sappia di cosa stiamo parlando. Ci auguriamo che i contagi diminuiscano e si perdano sempre meno vite umane, poi si vedrà. Oggi abbiamo fatto un passo importante dando a dei ragazzi giovani la possibilità di non andare a correre in giro per i parchi, per fortuna ci sono persone di buon senso che hanno permesso di fare aprire il nostro centro sportivo con tutte le precauzioni del caso".