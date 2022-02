L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali è intervenuto a GR Parlamento. Queste le sue parole su Scamacca e Frattesi: "Se offrissero 65 milioni? Potrebbe essere anche un'offerta bassa. Dipende da come si dividono, ma ci sono anche Giacomo Raspadori e Hamed Traore che si stanno mettendo in mostra. Noi non abbiamo la necessità di vendere, magari potremmo cederne uno solo. Sono giocatori importanti, di grande prospettiva e nel momento in cui saranno richiesti verrà fatta una adeguata proposta. Ad oggi di richieste concrete non ne abbiamo avute. Credo ci siano più probabilità di ricevere offerte dall’estero, credo che oggi per il calcio italiano è difficile anche se a me farebbe piacere se restassero in Italia".