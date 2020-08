In un mercato caratterizzato soprattutto da scambi, la Juventus prova a incastrare ogni tassello per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Se dovesse essere inserito Federico Bernardeschi come contropartita per arrivare a Milik, per esempio, i bianconeri avrebbero già messo nel mirino Jeremie Boga del Sassuolo. Del futuro dell'esterno d'attacco ha parlato l'ad neroverde Carnevali a Sky Sport: "Lui è uno di quelli che ha tantissime richieste - ha detto l'amministratore delegato - Se resterà? Crediamo che può crescere ancora tanto e farlo al Sassuolo. Vedremo...".