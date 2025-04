Getty Images

Sassuolo, Carnevali e la rivelazione sul futuro: nel mirino la Juventus?

2 ore fa



Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Gr Parlamento. Queste le sue parole sul suo futuro:



CARNEVALI- "Sono a Sassuolo da dodici anni, l’anno prossimo saranno 13 e questo ci dà la possibilità di continuare con obiettivi precisi sapendo che non sarà facile, ma ci attende un’annata durissima. Futuro? Come età sono già grande, non è la diplomazia ma è la verità. Io faccio parte di una famiglia importante che mi permette di lavorare, quando ci saranno le richieste le valuterò, sapendo che spostarsi da una società come questa sarà difficile".