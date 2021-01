Nel prepartita di Juventus-Sassuolo ha parlato anche il direttore generale neroverde Giovanni Carnevali: "Su Scamacca parleremo dopo, per ora abbiamo appuntamento in campo. Vedremo cosa c’è da dirci. Noi dobbiamo renderci conto di quello che siamo. Stiamo facendo un ottimo campionato, stiamo esprimendo un bel gioco ma di fronte alle grandi squadre non siamo all’altezza. Possiamo far bene contro ogni squadra, abbiamo un test importante. Speriamo che possiamo ridurre questa cosa che manca".



"Sicuramente è un bel campionato, competitivo e divertente, con tutte le difficoltà che ci sono. Questo fa capire che anche le società che sono più organizzate e che hanno progettualità, riescono ad ottenere risultati importanti. Ci sarà da lottare fino alla fine, ma il fatto di vedere società piccole in belle posizioni fa capire che possa dare soddisfazioni. Non sarebbe bello se già ci fosse una vincitrice".



"De Zerbi è il valore più importante di questa società, sa valorizzare i ragazzi e i giovani. Il Sassuolo punta sui giovani e lui è fondamentale. Ho la fortuna di conoscerlo da quando giocava nei giovanissimi del Milan, abbiamo un ottimo rapporto. Mi stupisce la sua volontà, è un grande lavoratore, ha idee. Ha qualcosa di speciale, avrà un grande futuro in una grande squadra".