Jeremie Boga e la Juve, un affare che non si farà. A dirlo è Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che a Juvenews ha dichiarato: “Sono davvero tante le richieste per Boga e molte le squadre interessata ma, tra queste, non c’è la Juventus”. Negli ultimi giorni se n'è parlato molto, ma l'esterno neroverde sembra essere lontano dai colori bianconeri. Almeno per il momento.