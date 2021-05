L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha fatto il punto sul possibile trasferimento di Manuel Locatelli alla Juventus, da almeno un paio d'anni sulle tracce del centrocampista classe '98 per il quale il Sassuolo ha sempre alzato un muro di 40 milioni di euro. Intervistato da Tuttomercatoweb, Carnevali ha spiegato: "La Juve non mi ha chiesto Locatelli. Per il momento rimane con noi. Se ci saranno occasioni importanti per vendere qualche giocatori valuteremo, ma l'obiettivo è quello di costruire una squadra che possa confermare gli ottimi risultati raggiunti finora".