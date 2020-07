Anche se per il momento non sono stati ancora fatti passi concreti, la Juventus segue con interesse gli sviluppi sul futuro di Jeremie Boga, sul quale c'è forte il Napoli che deve sostuire Callejon. Il mercato dei bianconeri però si intreccia con le operazioni del ds azzurro Giuntoli, perché i due club stanno provando a mettere in piedi l'affare Milik che potrebbe portare Bernardeschi al Napoli, proprio nello stesso ruolo di Boga. Ad analizzare il futuro dell'ex Chelsea è stato l'ad del Sassuolo Carnevali nel pre partita contro il Genoa: "Boga 40 milioni? No, è poco" ha spiegato ai microfoni di Sky Sport.