Ciccio Caputo, bomber del Sassuolo, è ai box per infortunio da oltre un mese. Ora però scalpita per tornare a giocare. L'allenatore neroverde De Zerbi ne ha parlato oggi nella conferenza stampa pre Atalanta: "Caputo speriamo di rimetterlo in gruppo la prossima settimana, vediamo se sarà pronto per Genova per uno spezzone o se sarà pronto per la Juventus (turno infrasettimanale il 12 maggio, ndr)."



De Zerbi ha nominato la squadra bianconera in altri due passaggi: "Noi per scelta andiamo a giocarci le partite a viso aperto ma non solo con l'Atalanta, anche con Juve, Inter, Milan, Napoli, Lazio... Se il prezzo da pagare è aver perso in passato con l'Atalanta con risultati così pesanti non fa piacere sicuramente, cercheremo di migliorare facendo risultato, ma vuol dire che è stato il prezzo da pagare per fare due ottavi posti per vincere a Milano con il Milan, vincere a Napoli, per pareggiare con la Juve l'anno scorso, per fare risultati di un certo tipo con squadre più forti di noi".